Школы обеспечены учебниками на 99,5% - Минобразования

"На сегодня имеем обеспечение учебниками на 99,5% всех областей Украины".

Школы обеспечены учебниками на 99,5% - Минобразования
Фото: firtka.if.ua

Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что украинские школы обеспечены учебниками на 99,5%.

Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинской августовской конференции онлайн на тему "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021", - передает "Укринформ".

"На сегодня имеем обеспечение учебниками на 99,5% всех областей Украины и надеемся, что с 1 сентября местные органы исполнительной власти доставят все учебники в учебные заведения", - сказал Шкарлет.

Напомним, в этом году за государственный счет в целом напечатано 4 млн 481 тыс. 185 экземпляров учебников для 3-х классов Новой украинской школы (84 наименования оригинальных учебников и еще 45 - переведенных на языки национальных меньшинств). По состоянию на 12 августа сообщалось, что семь областей Украины получили новые учебники для 3-х классов.

Кроме того, в этом году также напечатаны учебники для учащихся 7-х классов: 47 оригинальных учебников и 18 - переведенных на языки национальных меньшинств. Общий тираж составляет 2 млн 611 тыс. 694 экземпляров.

На следующий учебный год планируется печать учебников для 4 и 8 классов. Конкурс уже начат, он продлится до 2 марта 2021 года.

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