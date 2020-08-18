Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ

Указ подписан 18 августа.

Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ
Леонид Кравчук, Витольд Фокин
Фото: bulvar.com.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Витольд Фокин назначен первым заместителем главы делегации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года.

Напомним, что до Фокина первым заместителем главы ТКГ был вице-премьер Алексей Резников.

30 июля Владимир Зеленский назначил главой делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Тот сообщил, что в составе переговорной группы возможны изменения. Впоследствии он заявил, что к составу делегации присоединится первый премьер-министр Украины, 87-летний Витольд Фокин. 3 августа тот уже принимал участие в ознакомительной встрече.

Кравчук сообщил, что основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса. "А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать согласно этому пониманию". Однако сам Фокин заявил, что "эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и такое остальное - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет".

Фокин добавил, что согласился бы быть заместителем Кравчука, но эта должность уже занята. 6 августа Зеленский подтвердил, что Фокин будет участвовать в минском процессе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и УрускогоЗеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского
Зеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в БеларусиЗеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в Беларуси
Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертноЗеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно
Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"
Зеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSииЗеленский предупредил о трагических последствиях передачи "вагнеровцев" РоSSии
Венедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИВенедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИ
Вадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволилиВадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволили
Зеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домойЗеленский: задержанные накануне в Беларуси украинцы в ближайшее время вернутся домой
Зеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делатьЗеленский о задержании украинцев в Беларуси: Украина умеет защищать своих граждан и всегда будет это делать
Во второй тур снова вышли бы Порошенко и Зеленский - Центр Разумкова и SOCISВо второй тур снова вышли бы Порошенко и Зеленский - Центр Разумкова и SOCIS
Последние новости
Подгружаем последние новости