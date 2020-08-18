Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Витольд Фокин назначен первым заместителем главы делегации. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Соответствующий указ № 327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020 года.

Напомним, что до Фокина первым заместителем главы ТКГ был вице-премьер Алексей Резников.

30 июля Владимир Зеленский назначил главой делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Тот сообщил, что в составе переговорной группы возможны изменения. Впоследствии он заявил, что к составу делегации присоединится первый премьер-министр Украины, 87-летний Витольд Фокин. 3 августа тот уже принимал участие в ознакомительной встрече.

Кравчук сообщил, что основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса. "А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать согласно этому пониманию". Однако сам Фокин заявил, что "эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, координатор, разговоры и такое остальное - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет".

Фокин добавил, что согласился бы быть заместителем Кравчука, но эта должность уже занята. 6 августа Зеленский подтвердил, что Фокин будет участвовать в минском процессе.