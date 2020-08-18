Министр обороны Британии прибыл в Киев с официальным визитом

В повестке дня - усиление сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщает посольство Великобритании.

Отмечается, что в повестке дня - усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности.

В пресс-службе Минобороны Украины сообщили, что делегация Министерства обороны Великобритании во главе с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом посетила Министерство обороны Украины.

"Основная цель визита иностранных партнеров - демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинского-британского сотрудничества в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Планируется обсуждение приоритетов военного сотрудничества двух стран и актуальные вопросы, представляющие взаимовыгодный интерес.

После официальной церемонии встречи британская делегация почтила память павших украинских защитников.

Напомним, с 2015 года обучение у британских инструкторов прошли более чем 17500 украинских военных. С прошлого года оно охватывает не только Сухопутные войска, но и Военно-морские силы Украины. Британские инструкторы продолжат работу в Украине до марта 2023 года.