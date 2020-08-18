Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"
Соответствующий указ президента опубликован сегодня на 25 страницах.
Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сотрудников Министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу".
Соответствующий указ опубликован на юридическом портале.
В нем отмечается, что силовики отмечены наградами "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Далее на 25 страницах документа - имена и фамилии тех, кто получил медали "За безупречную службу" первой, второй и третьей степеней.
Награды, согласно указу, получили более 300 сотрудников МВД, среди которых и руководство ведомства, и водители автозаков.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители, используя спецсредства. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.
Сегодня многие люди остаются в изоляторах. Следственный комитет Беларуси не возбудил ни одного дела за избиения демонстрантов.