Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"

Соответствующий указ президента опубликован сегодня на 25 страницах.

Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"
Фото: facebook.com/SputnikPolskaOfficial

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сотрудников Министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу".

Соответствующий указ опубликован на юридическом портале.

В нем отмечается, что силовики отмечены наградами "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Далее на 25 страницах документа - имена и фамилии тех, кто получил медали "За безупречную службу" первой, второй и третьей степеней.

Награды, согласно указу, получили более 300 сотрудников МВД, среди которых и руководство ведомства, и водители автозаков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители, используя спецсредства. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

Сегодня многие люди остаются в изоляторах. Следственный комитет Беларуси не возбудил ни одного дела за избиения демонстрантов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон-гратаДепутаты Европарламента не признают результаты выборов в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон-грата
Александр Лукашенко выступил перед митингующими белорусами с заявлениемАлександр Лукашенко выступил перед митингующими белорусами с заявлением
Участники митинга в Минске требуют отставки ЛукашенкоУчастники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко
Пресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о "наращивании войск" возле границ с БеларусьюПресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о "наращивании войск" возле границ с Беларусью
Лукашенко второй раз за два дня созвонился с ПутинымЛукашенко второй раз за два дня созвонился с Путиным
Лукашенко: "Вы хотите реформ? Скажите, каких - завтра начну"Лукашенко: "Вы хотите реформ? Скажите, каких - завтра начну"
На провластный митинг в Минске приехал Лукашенко (обновлено)На провластный митинг в Минске приехал Лукашенко (обновлено)
Associated Press опубликовало фото момента гибели протестующего в Минске, снимок опровергает версию силовиковAssociated Press опубликовало фото момента гибели протестующего в Минске, снимок опровергает версию силовиков
Лукашенко договорился с Путиным, РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасностиЛукашенко договорился с Путиным, РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасности
Лукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужныЛукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужны
Последние новости
Подгружаем последние новости