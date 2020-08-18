Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сотрудников Министерства внутренних дел медалями "За безупречную службу".

Соответствующий указ опубликован на юридическом портале.

В нем отмечается, что силовики отмечены наградами "за образцовое выполнение служебных обязанностей". Далее на 25 страницах документа - имена и фамилии тех, кто получил медали "За безупречную службу" первой, второй и третьей степеней.

Награды, согласно указу, получили более 300 сотрудников МВД , среди которых и руководство ведомства, и водители автозаков.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители, используя спецсредства. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

Сегодня многие люди остаются в изоляторах. Следственный комитет Беларуси не возбудил ни одного дела за избиения демонстрантов.