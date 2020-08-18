Глава Минздрава напомнил родителям о необходимости вакцинации детей

По словам Степанова, Украина за все время пандемии не прекращала вакцинацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за все время пандемии коронавируса в Украине не прекращалась вакцинация против различных заболеваний.

Об этом он рассказал на брифинге.

"За все время пандемии мы не прекращали вакцинацию. Это не просто безопасно, это имеет большую необходимость. Потому что мы вакцинируем детей от очень серьезных и угрожающих болезней. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем родителям по поводу соблюдения календаря прививок. Детей нужно вакцинировать, делать им прививки, чтобы они не заболели. Именно на это направлен весь календарь прививок, именно на это направлена наша политика", - сказал Степанов.

Напомним, с 2022 Украина введет обязательные прививки для детей против пневмококковой инфекции.

В Украине в первые месяцы 2020 года замедлился охват обязательной вакцинацией на фоне пандемии COID-19. Еще в мае Минздрав сообщал о критическом снижении уровня вакцинации от кори и краснухи. В министерстве предостерегали, что после коронавируса возможны вспышки других опасных болезней. При этом Всемирная организация здравоохранения призвала не прекращать вакцинацию. В организации считают, что любое прерывание плановой иммунизации приведет к повышению вероятности вспышек инфекций, которые можно предотвратить вакцинацией. Это, например, корь, краснуха, полиомиелит, дифтерия , коклюш.

Однако, по данным Центра общественного здоровья, в Украине только 28,3% детей вакцинировали против кори и 30% против полиомиелита.

Ранее ВОЗ и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность снижением темпов вакцинации детей из-за пандемии коронавируса.