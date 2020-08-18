МИД Финляндии: Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране

"Беларусь должна сама выйти из тупика, возникшего из-за выборов".

МИД Финляндии: Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране
Фото: aliexpress.com

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто отмечает, что Беларусь должна самостоятельно урегулировать ситуацию в стране после президентских выборов.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на главу МИД.

"Наш ответ в том, что все в руках Беларуси. Беларусь должна сама выйти из тупика, возникшего из-за выборов", - сказал Хаависто, отвечая на вопрос, что Евросоюз должен ответить РоSSии по ситуации с Беларусью.

По его словам, сейчас Евросоюз критикует именно то, что выборы в Беларуси не были свободными.

"Мы критикуем именно то, что выборы не были свободными: кандидаты не могли свободно баллотироваться, международные наблюдатели не были допущены, а подсчет голосов прошел неизвестно как", - добавил министр.

Он напомнил, что ЕС сейчас готовит санкции в отношении виновных в насилии против демонстрантов и фальсификации на выборах. Министры иностранных дел ЕС согласовали этот вопрос на видеоконференции в пятницу.

"Сейчас идет сбор имен виновных. Против них, конечно, будут применять такие санкции, как запрет на поездки и блокирование банковских счетов", - уточнил Хаависто.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

15 августа Лукашенко и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор. Позже пресс-служба белорусского президента сообщила, что лидеры обсудили "ситуацию, складывающуюся внутри и вокруг Республики Беларусь". Президенты считают, что массовые протесты по результатам президентских выборов "угрожают Союзному государству".

Также сообщалось, что в ходе этого разговора Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "при первом запросе" предоставит Беларуси помощь в обеспечении безопасности.

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