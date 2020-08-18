Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"
"Признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?».
Пятый президент Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко призвал власти твердо заявить о своей позиции относительно событий в Республике Беларусь.
Украинская власть должна предоставить четкие ответы на все вопросы, которые беспокоят украинское общество, говорится в заявлении Порошенко на сайте "Евросолидарности".
"Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси такими, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими? Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?" - отметил политик.
Также он требует ответа на вопрос, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси.
Порошенко считает, что власть Украины должна ответить, что государство планирует делать для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС, который пройдет 18 августа.
"Поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если да, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне? Не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления роSSийского военного присутствия в Беларуси? Не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?" - отмечается в заявлении Петра Порошенко.
Также, отмечает нардеп, важным является вопрос, как украинская власть планирует противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее роSSийской провинцией?
"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, что с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7 тыс. задержали.
15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.
Также по ходатайству генерального прокурора РФ Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.
Президент Украины Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков, среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.
Кроме того, Лукашенко неоднократно заявлял, что Украина якобы причастна к событиям в Беларуси. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.