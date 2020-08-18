Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"

"Признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?».

Пятый президент Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко призвал власти твердо заявить о своей позиции относительно событий в Республике Беларусь .

Украинская власть должна предоставить четкие ответы на все вопросы, которые беспокоят украинское общество, говорится в заявлении Порошенко на сайте "Евросолидарности".

"Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси такими, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими? Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?" - отметил политик.

Также он требует ответа на вопрос, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси.

Порошенко считает, что власть Украины должна ответить, что государство планирует делать для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС , который пройдет 18 августа.

"Поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если да, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне? Не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления роSSийского военного присутствия в Беларуси? Не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?" - отмечается в заявлении Петра Порошенко.

Также, отмечает нардеп, важным является вопрос, как украинская власть планирует противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь , сделать ее роSSийской провинцией?

"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7 тыс. задержали.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

Также по ходатайству генерального прокурора РФ Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Президент Украины Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков, среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.