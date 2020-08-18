Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"

"Признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?».

Порошенко: "Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ"
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко призвал власти твердо заявить о своей позиции относительно событий в Республике Беларусь.

Украинская власть должна предоставить четкие ответы на все вопросы, которые беспокоят украинское общество, говорится в заявлении Порошенко на сайте "Евросолидарности".

"Во-первых, признает ли Украина президентские выборы в Беларуси такими, которые не были ни свободными, ни справедливыми, ни демократическими? Во-вторых, признает ли Украина Лукашенко демократически избранным главой государства и будет ли дальше развивать с ним отношения?" - отметил политик.

Также он требует ответа на вопрос, поддерживает ли официальный Киев позицию цивилизованного сообщества и белорусского народа о проведении новых президентских и парламентских выборов в Беларуси.

Порошенко считает, что власть Украины должна ответить, что государство планирует делать для обеспечения национальных интересов при обсуждении вопроса Беларуси на экстренном саммите ЕС, который пройдет 18 августа.

"Поддерживает ли официальный Киев введение целевых санкций ЕС против лиц, причастных к грубому нарушению прав человека и применению силы против мирных граждан? Если да, то введет ли Украина аналогичные санкции на национальном уровне? Не пора ли было бы созвать заседание СНБО для утверждения комплекса мер с целью обеспечения национальной безопасности Украины, включая укрепление наших северных рубежей, в условиях усиления роSSийского военного присутствия в Беларуси? Не пора ли Украине пересмотреть политические отношения с авторитарным режимом, который осуществляет репрессии против собственного народа и сфальсифицировал результаты выборов?" - отмечается в заявлении Петра Порошенко.

Также, отмечает нардеп, важным является вопрос, как украинская власть планирует противодействовать попыткам Кремля аннексировать Беларусь, сделать ее роSSийской провинцией?

"Официальный Киев должен как можно скорее определиться в своей позиции и поддерживать белорусский народ, который демонстрирует мужество и твердость и требует изменений ради будущего своей страны", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7 тыс. задержали.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

Также по ходатайству генерального прокурора РФ Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Президент Украины Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков, среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.

Кроме того, Лукашенко неоднократно заявлял, что Украина якобы причастна к событиям в Беларуси. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг УкраиныМэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг Украины
Здание киевской мэрии украсили национальным флагом БеларусиЗдание киевской мэрии украсили национальным флагом Беларуси
В центре Киева провели марш солидарности с белоруссамиВ центре Киева провели марш солидарности с белоруссами
Бывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры КиеваБывший руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева
В поддержку протестов впервые выступил белорусский дипломатВ поддержку протестов впервые выступил белорусский дипломат
В Киеве выстроились в "цепь единства" с белорусскими демонстрантамиВ Киеве выстроились в "цепь единства" с белорусскими демонстрантами
СБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военныхСБУ задержала боевика "ЛНР", который обстреливал позиции украинских военных
Вадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволилиВадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволили
В Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зонеВ Минздраве обновили разделение регионов по уровням карантина - Киев в "желтой" зоне
В Киеве состоялась акция солидарности с народом БеларусиВ Киеве состоялась акция солидарности с народом Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости