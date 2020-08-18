Посол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставку

В МИД отмечают, что решение об отставке чрезвычайного и полномочного посла принимается президентом.

Посол Беларуси в Словакии, который поддержал мирных протестантов, подал в отставку
Ігор Лещеня
Фото: slovakia.mfa.gov.by

Посол Беларуси в Словакии, экс-помощник президента Игорь Лещеня написал заявление об отставке.

Об этом сообщает TUT.BY.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это - логичный шаг, поскольку послом я был назначен действующим президентом, и это предполагает, что я должен проводить определенную политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - сказал Лещеня.

В Министерстве иностранных дел объяснили, что решение об отставке чрезвычайного и полномочного посла принимается лицом, назначившим его, то есть президентом.

"Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент - для этого должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Лещени не было.

16 августа Лещеня выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные протесты после выборов президента. "Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан", - заявил дипломат в своем видеообращении.

Лещеня также сказал, что он солидарен с теми, кто вышел на улицы.

В МИДе Лещеня работает с 1994 года. Занимал различные должности в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь. С аналогичным заявлением выступили депутаты Европарламента и назвали Лукашенко персоной нон грата.

Канада также призвала Беларусь провести новые президентские выборы.

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