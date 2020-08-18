За минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстрелов не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований РоSSийской Федерации из подствольного гранатомета. Отмечается, что выстрел был неприцельным и не нес угрозы жизни наших воинов, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки.

"В целом за прошедшие сутки украинские военнослужащие задокументировали два враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, СНБО констатировала перемирие на Донбассе "в целом" четвертую неделю подряд.