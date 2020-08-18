По случаю 6-летия интронизации митрополита Онуфрия УПЦ МП пополнилась четырьмя митрополитами и двумя архиепископами

Торжества прошли в Киево-Печерской Лавре.

По случаю 6-летия интронизации митрополита Онуфрия УПЦ МП пополнилась четырьмя митрополитами и двумя архиепископами
Фото: pravmir.ru

17 августа в Украинской православной церкви Московского патриархата появились четыре новых митрополита и два архиепископа.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

"Сегодня, в день 6-летия со дня интронизации Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов, на торжествах в Киево-Печерской лавре четверо архиереев возведены в сан митрополитов", - отмечается в сообщении.

В частности в сан митрополита возведены архиепископы Каменский и Царичанский Владимир, Новокаховский и Генический Филарет, Кременчугский и Лубенский Николай, Банченский Лонгин, викарий Черновицкой епархии.

В этот же день в сан архиепископа возведены епископы Васильковский Николай, викарий Киевской епархии, и Шепетовский и Славутский Евсевий.

Стоит заметить, что новоиспеченный митрополит Филарет (Зверев) был в числе архиереев УПЦ МП, которые обещали поддержать автокефалию, но так и не прибыли на объединительный собор 15 декабря 2018 года.

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