В Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данные

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы за разглашение государственной тайны.

В Норвегии задержали шпиона, который передавал РоSSии секретные данные

Полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче РоSSии данных государственной важности.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на газету Aftenposten.

Мужчина признает это, но настаивает, что в сообщениях нет никаких конфиденциальных сведений.

Как отмечает издание, подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранителей, у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности.

Задержанному 50 лет и он является гражданином Норвегии, но родился за пределами страны, проживает в столичном городе Осло.

"Его обвиняют в передаче иностранному государству информации, которая может нанести ущерб национальным интересам", - говорится в сообщении спецслужбы.

В свою очередь Aftenposten со ссылкой на представителя службы сообщает, что мужчину подозревают в передаче информации роSSийской стороне. Представитель спецслужбы сообщил, что между обвиняемым и роSSийскими разведчиками проводились встречи.

Сторона защиты отметила, что мужчина признает факт передачи информации, однако настаивает, что в сообщениях не содержалось никаких конфиденциальных сведений. Однако обвинение указывает, что встречи проводились тайно, и это свидетельствует, что подозреваемый понимал, кому и зачем предназначалась информация. В обмен он получал крупные суммы.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по статье 124 Уголовного кодекса Норвегии "разглашение государственной тайны". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре 2018 года в Австрии задержали сотрудника австрийской контрразведки, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Прокуратура Австрии более года расследовала действия сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом.

В том же месяце изобличили полковника в отставке, который с 1990-х годов работал на роSSийскую разведку. Офицер, которому сейчас более 70 лет, получил за это время в качестве вознаграждения 300 тыс. евро.

Шпион занимал незаметную должность в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим роSSийским куратором "Юрием" и получал от него задание. РоSSиян интересовали, например, конфиденциальные данные об австрийской авиации, артиллерийских системах, ситуации с миграцией, профили высокопоставленных офицеров.

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