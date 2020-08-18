Руководство ОБСЕ планирует визит в Беларусь

Речь идет о переговорах "со всеми заинтересованными сторонами".

Руководство ОБСЕ планирует визит в Беларусь
Фото: Крым.Реалии

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявило о намерении провести переговоры со всеми заинтересованными сторонами в Беларуси. Премьер-министр Албании Эди Рама и министр иностранных дел Швеции Анн Линде хотят посетить Беларусь.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на опубликованное пресс-службпй заявление ОБСЕ.

Председательствующая на данный момент в ОБСЕ Албания выразила обеспокоенность условиями проведения выборов президента в Беларуси, за которыми не могло наблюдать Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также применением силы против мирных протестующих, массовыми задержаниями, пытками и жестоким поведением силовиков.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении.

Правительству Беларуси было направлено официальное предложение относительно визита действующего главы ОБСЕ, премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Глава ОБСЕ еще раз подчеркивает срочную необходимость полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, в частности содействие и защиты основных свобод и прав человека, а также уважения к суверенитету и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

Напомним, 14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. Против всех проголосовали 267 360 человек. Всего на выборах проголосовали 8 818 956 человек.

Главная соперница Лукашенко на выборах Тихановская не признает результатов выборов и отмечает, что на тех участках, "где считали голоса честно", у нее поддержка на уровне 60-90%. Она призвала мэров всех белорусских городов стать организаторами мирных массовых акций с народом.

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