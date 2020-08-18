В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин

Возле мэрии продолжался пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборский городской совет на Львовщине отказался выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, устанавливающее в этом городе красный - самый высокий - уровень эпидемиологической опасности, который вводит существенные карантинные ограничения.

Об этом сообщает zaxid.net.

Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа. Отмечается, что в настоящее время под стенами мэрии проходит пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать.

Самборские депутаты считают, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к красной зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции, поэтому общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и главе ЛОГА об отмене красного уровня эпидемиологической опасности в Cамборе, поскольку считают, что оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью COVID-19.

Решение Самборского горсовета должны утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, 13 августа Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на своем заседании приняла решение об изменении деления регионов по уровням карантина. Так к категории регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 относится восемь административно-территориальных единиц, среди которых город на Львовщине - Самбор.

"Красная" зона предполагает наиболее жесткие карантинные ограничения. В частности, запрещается работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; работа ТРЦ, кинотеатров, кафе и ресторанов.

Кроме того, в таком регионе действуют ограничения других карантинных зон - масочный режим в общественных местах, запрет на работу гостиниц, развлекательных заведений, спортзалов, запрет на плановые госпитализации и посещения органов соцзащиты.