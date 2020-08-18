Против нардепа Кивы открыли дело за отказ опровергнуть клевету на Екатерину Гандзюк

Нардеп в течение года не выполнил решение суда

Против нардепа Кивы открыли дело за отказ опровергнуть клевету на Екатерину Гандзюк
Фото: Макс Левин

Днепровское УП ГУНП в г.. Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения). Нардеп в течение года не выполнил решение суда, который обязал его опровергнуть клевету на Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", представляющая интересы отца Екатерины Гандзюк Виктора.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8500 до 17000 грн или лишение свободы на срок до 3 лет.

Илья Кива в эфире телеканала "Эспрессо" заявил: "Я знаю, что Гандзюк сидела на хищении городского бюджета". 26 июня 2019 года Соломенский районный суд Киева признал эти слова клеветой и обязал Киву их опровергнуть, а также выплатить Виктору Гандзюку 1409,6 грн. судебного сбора.

С тех пор Кива так и не опроверг свои слова, хотя телеканал "Эспрессо" заявлял, что готов предоставить ему для этого эфирное время.

Напомним, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября 2018 года Гандзюк умерла в больнице. В этот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "Законченное убийство".

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются

Владислав Мангер и Алексей Левин.

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