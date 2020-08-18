Мэр Умани начал протест под Офисом президента с требованием не допустить в город хасидов

По его мнению, массовый приезд паломников опасен в условиях пандемии

Мэр Умани начал протест под Офисом президента с требованием не допустить в город хасидов
Фото: Lb.ua

Мэр Умани Александр Цебрий прибыл с палаткой и раскладушкой под Офис президента, требуя не допустить массового приезда в город хасидов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, он намерен оставаться под Офисом президента, пока не обсудит с Зеленским ситуацию с возможным приездом хасидов.

Олександр Цебрій. Фото: Цензор.НЕТ
Олександр Цебрій. Фото: Цензор.НЕТ

"Решение позволить хасидам праздновать в этом году, как обычно, является удивительным. Основная часть паломников приедет из государства Израиль. Разрешили приезд от 5 до 10 тысяч человек. На сегодняшний день Израиль находится в "красной зоне", то есть там повышенная опасность заражения Ковид-19. Министр здравоохранения Израиля официально обратился к Украине с просьбой сделать все возможное, чтобы традиционное празднование Рош ха-Шана в этом году не произошло, и чтобы массово паломники в Умань не ехали. Но это обращение Израиля проигнорировали", - заявил он.

Мэр добавил, что передал свое обращение в секретариат ОП и собирается ночевать под президентским офисом, если сейчас его не примут.

Он также опроверг информацию о том, что требованием не допустить хасидов он лишает город прибыли: "За прошлый год от налогов жителей Умани, которые предоставляли услуги хасидам, город получил в бюджет 7,5 млн грн. 2,5 млн мы заплатили за вывоз мусора и уборку города. Раньше это финансировал благотворительный фонд, но три последних года это финансируем мы. Другие дополнительные расходы - значительно увеличивается водозабор, другие вещи. Так сколько стоит жизнь жителей Умани - более или менее 7,5 миллиона?"

Напомним, ранее правительство поддержало решение МВД об ограничении посещений иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса. По словам Арсена Авакова, ежегодно в Умань приезжают 30-50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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