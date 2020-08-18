Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"

МВД обещает провести "максимально объективное и открытое для общества" расследование.

Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы"
Фото: МВС

Министерство внутренних дел обещает объективное и открытое для общества расследования поджога автомобиля программы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL".

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало.

"Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали глава Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Во время встречи также обсудили состояние расследования уголовного производства по факту обнаружения журналистом Схемы: коррупция в деталях - RFERL Михаилом Ткачом возможных признаков слежки в его доме", - написал он в фейсбуке.

Спикер отметил, что расследование таких дел будет "максимально объективным и открытым для общества".

Он также добавил, что встреча прошла в формате "off the record". Следствие продолжается.

Напомним, ночью в Броварах сожгли автомобиль программы "Схемы". Последний материал, который снимали в этой машине, - о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения.

Комментируя это событие, президент Володиир Зеленский вспомнил, как в декабре 2014-го неподалеку дворца "Украина" неизвестные сожгли его авто. Тогда полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников. Президент выразил надежду, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников.

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