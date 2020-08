Он также добавил, что встреча прошла в формате "off the record". Следствие продолжается.



UBB

[url=http://novostey.com/politic/news909836.html]Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы" - Политика на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/politic/news909836.html>Аваков провел встречу "off the record" по расследованию поджога авто программы "Схемы" - Политика на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/politic/news909836.html