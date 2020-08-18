Британским спецагентам возобновили "лицензию на убийство"

Специальным агентам Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) вновь официально разрешили устранять врагов государства без последующих разбирательств и ответственности по возвращении сотрудников спецслужбы в страну.

«Правительство может использовать широкий спектр инструментов, включая, в крайнем случае, применение летальных методов, там, где нет другого эффективного варианта решения проблемы», — приводит слова Аннабель Голди, отвечавшей на письменный запрос, The Daily Record.

Согласно существующего законодательства, порядок применения «лицензии на убийство» агентами МИ-6 установлен разделом 7 «Закона о разведывательных службах» Великобритании от 1994 года. Перед ликвидацией кого-то из врагов Великобритании спецагенты обязаны получит письменное разрешение по 7-й статье от министра иностранных дел Доминика Рааба. Этот документ освобождает агентов от уголовного преследования по обвинению в убийстве после возвращения с выполнения задания в Великобританию.

Как отмечает издание, последним на сегодняшний день случаем использования «лицензии на убийство» стало некое убийство в 1961 году в Иране, которое санкционировал заместитель главы МИ-6 Джордж Янг, курировавший в ведомстве Ближний Восток.

Напомним, широкой аудитории «лицензия на убийство» британских спецагентов известна по фильмам о Джеймсе Бонде, у которого «лицензия на убийство» обозначалась двойными нулями. Вымышленный спецагент в «бондиане» пользовался «лицензией на убийство» для устранения 38 врагов Великобритании.



