Зеленский ввел в состав СНБО Кондратюка, Шевченко, Стефанишину и Уруского

Президент внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу №324/2020, в состав СНБО вошли глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Кроме того, этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в мае СНБО

анонсировал создание министерства военно-промышленной политики.