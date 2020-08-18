Во Львове бывшего полицейского задержали по подозрению в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода"

Служба безопасности разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и, во исполнение решения следственного судьи, задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 года на ул. Кубиевича во Львове. Правоохранители в Одессе задержали исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому

сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.