Во Львове бывшего полицейского задержали по подозрению в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода"

Ранее в Одессе задержали исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого.

Во Львове бывшего полицейского задержали по подозрению в организации поджога авто журналистки "Радио Свобода"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, который, по версии следствия, в январе этого года организовал поджог автомобиля журналистки "Радио Свобода".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Оперативники спецслужбы установили местонахождение и, во исполнение решения следственного судьи, задержали злоумышленника.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, поджог авто журналистки произошел в ночь на 30 января 2020 года на ул. Кубиевича во Львове. Правоохранители в Одессе задержали исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому

сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

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