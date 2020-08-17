Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - Аваков

Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, ограничения были поддержаны Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30-50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичные договоренности были достигнуты с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

"Поэтому надеемся на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины", - сказал Аваков, отметив, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантинных ограничений в Умани.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Раш-ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

В начале августа Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти запретить визит паломников-хасидов в Умань в этом году, поскольку присутствие 30 тысяч человек на небольшой территории может привести к волне инфицирования. Премьер-министр Денис Шмыгаль также пообещал изучить этот вопрос.