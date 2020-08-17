Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - Аваков

Ежегодно в город приезжает 30-50 тысяч хасидов из разных стран.

Правительство ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана, - Аваков
Фото: konkurent.ua

Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.

По его словам, ограничения были поддержаны Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30-50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

"Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичные договоренности были достигнуты с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

"Поэтому надеемся на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины", - сказал Аваков, отметив, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантинных ограничений в Умани.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Раш-ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

В начале августа Министерство здравоохранения Израиля призвало украинские власти запретить визит паломников-хасидов в Умань в этом году, поскольку присутствие 30 тысяч человек на небольшой территории может привести к волне инфицирования. Премьер-министр Денис Шмыгаль также пообещал изучить этот вопрос.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Мэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда паломников-хасидов в УманьМэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда паломников-хасидов в Умань
Правительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентамПравительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентам
Зеленский поручил Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны коронавирусаЗеленский поручил Шмыгалю мобилизовать правительство, чтобы избежать второй волны коронавируса
В Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском праздникеВ Минске судят двух диджеев, которые поставили песню Цоя на городском празднике
Аваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террористаАваков наградил правоохранителей, обезвредивших полтавского террориста
В Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздникиВ Офисе президента объяснили, у кого будут выходные в новые государственные праздники
Статус государственных праздников могут получить Курбан-Байрам, Ханука, ПесахСтатус государственных праздников могут получить Курбан-Байрам, Ханука, Песах
Советник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких днейСоветник Авакова назвал задержание "полтавского террориста" вопросом нескольких дней
Зеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицахЗеленский потребовал от Венедиктовой и Авакова остановить насилие на улицах
Италия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - АваковИталия предоставила спецтехнику и снаряжение для ликвидации последствий паводков, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости