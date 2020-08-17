Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси на консультации из-за выдачи "вагнеровцев" РоSSии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев .

Об этом сообщается на сайте МИД .

"Как вы знаете, в минувшую пятницу официальный Минск передал задержанных "вагнеровцев" в РоSSию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине. Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар нашим двусторонним отношениям", - сказал Кулеба.

Он добавил, что после этого Александр Лукашенко "неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси".

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активном привлечении РоSSии и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси. Совокупность указанных фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой сложившейся реальности, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - подчеркнул глава МИД .

Он добавил, что вызов посла никоим образом не повлияет на способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси.

Кулеба также напомнил, что в связи с обострением ситуации с безопасностью в Беларуси, МИД рекомендовал воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан.

Напомним, в конце июля под Минском задержали более 30 боевиков ЧВК "Вагнер", которые планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства БелТА, все они являются гражданами РФ . Впоследствии выяснилось, что среди задержанных есть боевики из "ДНР" и "беркутовцы". Имена большинства из них есть в украинской базе "Миротворец" как имена участников войны в Донбассе.



Украина направила Беларуси запрос на экстрадицию "вагнеровцев". Этот вопрос также обсуждали президенты Зеленский и Лукашенко во время телефонного разговора 5 августа.

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск лично генеральных прокуроров Украины и РФ , чтобы разобраться с задержанием боевиков. В тот же день в Офисе генпрокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения.

14 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 из 33 задержанных в Минске вернулись в РоSSию. Один остался в Беларуси, поскольку имеет и роSSийское, и белорусское гражданство. В РФ считают, что передача состоялась "в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства РоSSийской Федерации и Республики Беларусь ", а также "в тесном взаимодействии органов прокуратуры" двух стран.

В МИД отметили, что передав боевиков, Лукашенко сделал выбор в пользу роSSийской стороны.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков в РоSSию негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси, а президент Владимир Зеленский предупредил о трагических последствиях.