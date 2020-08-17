Сытник заявил, что НАБУ не расследует заявление экс-начальника отдела ГБР Корецкого

Заявление было подано еще 21 июля.

Сытник заявил, что НАБУ не расследует заявление экс-начальника отдела ГБР Корецкого
Фото: uacrisis.org

Национальное антикоррупционное бюро Украины в данный момент не расследует заявление бывшего руководителя следственной группы, начальника третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олега Корецкого, в котором он сообщил о правонарушениях со стороны руководителей ГБР Александра Соколова и Александра Бабикова с целью давления на телеканал "Прямой".

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник во время итоговой пресс-конференции. Он отметил, что заявление передано для расследования другому правоохранительному органу, пишет "Прямой".

"Я это заявление не читал лично, но насколько мне докладывали, то там в заявлении идет речь якобы о противоправных действиях, но просительная часть о преступлениях, которые нас просят зарегистрировать, они не были подследственны антикоррупционному бюро. Поэтому насколько я помню, мы ее направили по принадлежности. Не в ГБР", - уточнил Артем Сытник.

Напомним, что 21 июля начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олег Корецкий написал заявление директору НАБУ Артему Сытнику о совершении уголовного преступления руководителями ГБР Соколовым и Бабиковым.

В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков якобы дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на телеканале "Прямой", чтобы найти и изъять серверы с той же целью - прекратить деятельность телеканала.

После обнародования заявлений о правонарушениях со стороны руководства ГБР, давлении на следователей с целью затягивать расследование дел против пятого президента Петра Порошенко и отсутствии в них состава преступления Олег Корецкий был уволен с ГБР будто бы в связи с "сокращением штатов".

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