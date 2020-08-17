Депутаты Европарламента не признают результаты выборов в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон-грата

Также евродепутаты призвали РоSSию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси.

Депутаты Европейского парламента не признают результатов президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон грата.

Об этом говорится в совместном заявлении "Европейской народной партии" (EPP), "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S & D), партий "Зеленые - Европейский свободный альянс" (Greens / EFA), "Восстанавливая Европу" (Renew Europe) и "Европейские консерваторы и реформисты "(ECR), передает "Укринформ".

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и отчеты, которые заслуживают доверия, указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в заявлении.

Евродепутаты также осудили аресты и акты насилия и пыток против мирных демонстрантов и призвали к всестороннему расследованию этих преступлений.

"В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко об ответственности. Мы решительно осуждаем подавление Интернета и СМИ , блокады дорог и запугивание журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных, задержанных до и во время избирательной кампании", - говорится в заявлении.

Кроме того, евродепутаты призвали РоSSию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены будут тщательно противодействовать любым действиям в этом направлении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания не признает результатов президентских выборов в Республике Беларусь .

По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%.

9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.