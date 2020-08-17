Зеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в Беларуси

Президент подчеркнул, что события в этой стране "могут существенно повлиять на Украину".

Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский подчеркнул, что события в этой стране могут "существенно повлиять на Украину".

Отмечается, что во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в стране с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов.

"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - говорится в сообщении.

Другие детали совещания не сообщаются.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7 тысяч были задержаны.

15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

Также по ходатайству генерального прокурора РФ Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Президент Украины Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков, среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагическое последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.