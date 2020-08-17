Зеленский провел закрытое совещание с разведкой и силовиками в связи с обострением ситуации в Беларуси
Президент подчеркнул, что события в этой стране "могут существенно повлиять на Украину".
Президент Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.
Об этом сообщается на сайте президента.
Зеленский подчеркнул, что события в этой стране могут "существенно повлиять на Украину".
Отмечается, что во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий. Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в стране с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов.
"Кроме того, был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации. По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения", - говорится в сообщении.
Другие детали совещания не сообщаются.
Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7 тысяч были задержаны.
15 августа Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что РоSSия "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.
Также по ходатайству генерального прокурора РФ Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.
Президент Украины Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков, среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагическое последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.
Кроме того, Лукашенко неоднократно заявлял, что Украина якобы причастна к событиям в Беларуси. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации мирных протестов в связи с результатами президентских выборов.