Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно

Певец погиб в ДТП 2 февраля 2015 года.

Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно
Фото: Сергей Нужненко

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с награждением орденом Государства певцу, телеведущему и продюсеру Андрею Кузьменко (посмертно).

Соответствующий указ № 323/2020 Зеленский подписал 17 августа.

Отмечается, что звание Героя Украины присвоено "за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность".

"С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб в ДТП в Криворожском районе Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Его автомобиль столкнулся с молоковозом ГАЗ-53. Кузьменко погиб на месте. МВД считает, что виновником ДТП был сам певец.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в октябре 2015 года вручил семье погибшего лидера группы "Скрябин" орден "За заслуги" I степени (посмертно). Также сообщалось, что петиция с просьбой присвоить Кузьменко звание народного артиста Украины набрала более 26 000 голосов, однако Порошенко отметил, что не может этого сделать, поскольку присвоение почетного звания посмертно не производится.

В феврале 2020 года Рада 9-го созыва обратилась к шестому президенту Владимиру Зеленскому с запросом по поводу присвоения Кузьменко посмертно звания "Народный артист Украины".

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