122 задержанных на акциях в Беларуси остаются в изоляторах, - Генпрокуратура

Следственный комитет не возбудил ни одного дела за избиения демонстрантов.

122 задержанных на акциях в Беларуси остаются в изоляторах, - Генпрокуратура
Фото: news.tut.by

Генеральная прокуратура Республики Беларусь опубликовала список административно задержанных на акциях протестов, которые до сих пор не освобождены и находятся в изоляторах по всей стране.

В списке - 122 фамилии, больше всего людей сидит в Жодино и Бресте, пишет TUT.BY.

В ведомстве сообщают о многочисленных заявлениях с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. Отмечается, что, согласно законодательству, заявления направляют в Следственный комитет Республики Беларусь для принятия решений по существу.

В Генпрокуратуре уверяют, что по каждому факту будет проведена объективная, полная и всесторонняя проверка.

В Следственном комитете белорусскому изданию сообщили, что пока по заявлениям избитых граждан проводят проверки, данных о возбужденных уголовных делах в настоящее время нет.

Позже в телеграмм-канале ведомства появилось сообщение, что работа по установлению объективных обстоятельств противоправных действий в ходе массовых беспорядков продолжается. В следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих против сотрудников правоохранительных органов, уничтожение и повреждение имущества (служебного автотранспорта, объектов городской инфраструктуры).

При этом, по данным СК, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек - о получении телесных повреждений в местах временного содержания.

Напомним, что одним из требований протестующих сегодня является освобождение всех задержанных на акциях протеста и расследование по фактам чрезмерного применения силы со стороны бойцов ОМОНа и других правоохранительных подразделений к демонстрантам.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 были задержаны.

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