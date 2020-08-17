Александр Лукашенко выступил перед митингующими белорусами с заявлением

“Пока вы меня не убьете, других выборов не будет“: Лукашенко выступил перед митингующими белорусами

В Беларуси продолжаются митинги рабочих, на один из которых явился Александр Лукашенко. Выступая перед работникам Минского завода колесных тягачей, глава государства заявил, что проведение других выборов в стране станет возможно только в случае его смерти.

Лукашенко уже 26 лет занимает пост президента Беларуси и не собирается покидать его до самой смерти. При этом он заявлял, что готов был поделиться властью в Беларуси, но не будет этого делать "под давлением и через улицу".

"Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?", – спросил Лукашенко у работников.

Они ответили утвердительно, после чего президент решительно заявил: "Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

“Пока вы меня не убьете, других выборов не будет“: Лукашенко выступил перед митингующими белорусами

По словам Лукашенко, бастующие работники предприятий "погоду не делают". Он назвал рабочих "субъектами экономической деятельности и экономики", которые ринулись туда, где другие законы.

"Чтобы потом не было больно. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить. Пожалуйста, ворота открыты", — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что главная оппонентка Александра Лукашенка на президентских выборах Светлана Тихановская намерена объявить себя победительницей выборов, несмотря на то, что согласно официальным результатам ЦИК за нее проголосовали всего 10,1% избирателей.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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