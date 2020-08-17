Украина прекратила еще одно соглашение с РоSSией

Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и РоSSии о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, информирует пресс-служба ведомства.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, действовавшем с октября 1992 года", - заявила Джапарова.

Она отметила, что из-за агрессии РФ в отношении Украины это соглашение "потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины".

Напомним, 12 августа Кабинет Министров принял ряд правительственных решений по выходу Украины из структур Содружества Независимых Государств (СНГ).