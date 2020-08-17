Министр развития общин и территорий Чернышов требует увеличить количество тестирований на COVID-19 до 30 тыс. в сутки

Он также призвал власти лучше коммуницировать с обществом об опасности заболевания.

Министр развития общин и территорий Чернышов требует увеличить количество тестирований на COVID-19 до 30 тыс. в сутки
Олексій Чернишов
Фото: Макс Требухов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов требует увеличить количество тестирований на коронавирус в Украине до 30 000 в сутки.

О необходимости увеличения количества тестов говорилось 17 августа на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием председателей ОГА и руководства Киева. Об этом Алексей Чернышов сообщил на своей странице в Facebook.

"Все предоставленные данные указывают на необходимость усилить взаимодействие между властью и обществом, а также существенно увеличить количество тестирований. Последнее может показаться угрожающим фактором для информационного пространства и даже повлиять на психологически-эмоциональное состояние граждан. Ведь увеличение количества тестов, как видим, приводит к увеличению подтвержденных случаев заболевания. И именно для недопущения негативного восприятия нужно разъяснять, что происходит, информировать, зачем делать тесты, напоминать о мерах безопасности и постоянно коммуницировать, как уберечь здоровье и жизнь", - отметил министр.

Он напомнил, что с 17 августа сроком на 14 дней установлено новое распределение на эпидемические уровни красной, оранжевой и желтой зон на территории отдельных районов и городов Украины.

В красной зоне с наиболее жестким уровнем карантина оказались районы Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Ровенской и Одесской областей. Столица была отнесена к желтой зоне.

"Сейчас ежедневно в Украине проводится более 10 тысяч ПЦР-тестов, однако этого недостаточно. На уровне страны мы должны выйти как минимум на 30 тыс. ПЦР-тестов ежедневно. О таких цифрах говорили сегодня с главами ОГА и руководством Киева на комиссии ТЭБ, и именно таких количественных показателей тестирования требую от ответственных органов", - подытожил министр развития общин и территорий.

Напомним, что 15 августа был побит очередной рекорд по выявленным случаям инфицирования коронавирусом в Украине - подтвердили 1847 новых заболевших. В тот день было проведено более 39 000 тестов на заболевание.

16 августа подтвердили 1637 новых заражений, при этом тестов было сделано 21 363, из них более 15 000 - методом ПЦР.

17 августа количество заболевших выросло еще на 1464 человека. За сутки было произведено 14 062 тестирования.

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