Мэр Киева Кличко подготовил сюрприз ко Дню Независимости - самый большой флаг Украины

В понедельник, 17 августа, мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого высокого, главного Флага Украины.

Видео с площадки он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. С утра наведался на стройплощадку, где устанавливают самый большой, главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции. Накануне Дня Государственного Флага мы откроем мемориал, - отметил мэр. - Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный флаг нашего государства".

Кличко отметил, что возводят крупнейший в стране флагшток на средства меценатов.

Напомним, что в настоящее время флагом-рекордсменом является Государственный флаг, поднятый в Днепре в 2018 году. Он установил сразу два национальных рекорда - самое большое полотнище (12 на 18 м) и самый высокий флагшток (72 м).