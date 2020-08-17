Глава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашел

"40 минут ожидания. И мы ушли".

Глава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашел
Павел Вовк
Фото: 112

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что прибыл по вызову на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но допрос не состоялся из-за неявки следователя.

Об этом глава ОАСК рассказал на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня «в розыск». Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого", - сообщил Павел Вовк.

По его словам, следователя на месте не было.

"Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - добавил он.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Вовк вручение ему подозрения опроверг.

Позже руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.

В САП сообщили, что в Окружной административный суд города Киева снова направили подозрения судьям, которые ранее вернули в Офис генерального прокурора.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером
Лукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужныЛукашенко заявил. что никому страну не отдаст и посредники ему не нужны
Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"Глава МИД Литвы назвал Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"
В Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из БеларусиВ Минцифры заявили о готовности обеспечить условия работы для IT-специалистов из Беларуси
Венедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИВенедиктова подписала представление об отстранении главы и судей ОАСК, - СМИ
НАБУ завершило расследование относительно экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборахНАБУ завершило расследование относительно экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле о портовых сборах
Глава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в странеГлава МИД Беларуси: мы готовы к объективному диалогу по всем вопросам, связанным с развитием событий в стране
Президент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером БеларусиПрезидент Литвы заявил, что Лукашенко больше не является законным лидером Беларуси
Трамп раскритиковал Евросоюз и заявил, что ЕС "немногим лучше Китая"
Глава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанныхГлава Европарламента призвал Лукашенко прекратить насилие и освободить задержанных
Последние новости
Подгружаем последние новости