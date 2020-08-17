Глава ОАСК Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но следователя не нашел

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что прибыл по вызову на допрос в Национальное антикоррупционное бюро, но допрос не состоялся из-за неявки следователя.

Об этом глава ОАСК рассказал на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня «в розыск». Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого", - сообщил Павел Вовк.

По его словам, следователя на месте не было.

"Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - добавил он.

Напомним, 17 июля НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, еще пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Вовк вручение ему подозрения опроверг.

Позже руководитель аппарата Окружного административного суда Киева вернул Офису генерального прокурора неврученное подозрение главе суда и еще четырем судьям суда. В суде заявили, что подозрения были объявлены не по правилам, а "оставлены на стуле".

После этого НАБУ объявило в розыск главу ОАСК, его заместителя, трех судей и двух экс-членов ВККС. Вовк написал в фейсбуке, что находится в Украине и готов прийти на допрос после того, как ему законно передадут повестку. Аналогичное заявление сделал ОАСК относительно других объявленных в розыск судей.