Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"

Президент вспомнил, как сожгли его авто и угрожали "Кварталу 95" за критику власти.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщение о том, что ночью в Броварах неизвестные сожгли автомобиль водителя программы журналистских расследований "Схемы".

Прежде всего глава государства вспомнил о том, как в декабре 2014-го неподалеку от дворца "Украина" неизвестные сожгли его автомобиль.

"Полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников", - написал Владимир Зеленский в фейсбуке.

Президент выразил надежду, что и в этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы".

"Как Президент Украины я всегда буду защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения ко мне. Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть поводом для преследования", - заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что его творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти.

"Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков «ребята, вы дошутитесь» - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве какая бы то ни была критика власти влекла за собой преследование или запугивание", - резюмировал он.

Напомним, ночью 17 августа неизвестные подожгли автомобиль программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый"), который принадлежит водителю программы, участнику съемочной группы Борису Мазуру. Инцидент произошел у дома водителя в Броварах около 00:30.

Полиция открыла уголовное производство, событие квалифицировано как умышленное уничтожение.

По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который снимали в этой машине, - "Короли дорог". В нем говорилось о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения. Ткач утверждает, что во время съемок за авто и участниками программы вели наблюдение сотрудники охраны президента - УГО.

8 августа журналист программы расследований "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома признаки устройства прослушивания. Полиция открыла два уголовных производства: одно - по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни журналиста, другое - о незаконном обороте и использовании скрытых записывающих устройств. Однако правоохранители так и не провели осмотра помещения с помощью специального оборудования, способного выявить наличие устройств для прослушивания.

Последние программы "Схем" касались нарушения правил дорожного движения кортежем Зеленского и переездом президента в государственную резиденцию в Конча-Заспе.