ВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в мире

Ковид-19 за сутки обнаружили почти у 300 тысяч человек.

ВОЗ сообщила о новом антирекорде заражений коронавирусом в мире
Фото: Укрінформ

Всемирная организация здравоохранения сообщает о новом суточном антирекорде заболеваемости коронавирусом.

Так, в течение последних суток в мире зафиксировано 294 237 новых случаев коронавирусной болезни.

По последним данным университета Джона Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом в мире составляет почти 21,7 миллиона человек, вследствие ковида-2019 более 775 тысяч больных умерли.

В США по состоянию на утро 17 августа зафиксировано более 5,4 млн случаев коронавирусной болезни.

Бразилия - на втором месте по количеству инфицированных - более 3,4 млн. Третью ступеньку антирейтинга занимает Индия, где коронавирус обнаружен у более чем 2,6 млн человек.

Напомним, что в Украине новый антирекорд - 1 847 новых случаев заражения в сутки - был зафиксирован в субботу, 15 августа. Всего в нашей стране более 91 тысячи инфицированных коронавирусом.

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