США передали Украине средства защиты от covid-19 на $250 тысяч
Посольство США передало украинским госслужбам средства индивидуальной защиты от covid-19 на $250 тысяч.
Посольство США передало украинским госслужбам средства индивидуальной защиты от covid-19 на $250 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба посольства в фейсбуке.
Кто получит помощь
Средства предоставил в рамках международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам посольства.
Их получат Национальная полиция Украины, Госпогранслужба и Государственная таможенная служба.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Как известно, уже трое суток подряд фиксируют новые рекорды количества выявленных случаев covid-19. За минувшие сутки, 14 августа, зафиксировано 1 847 новых случаев.
Больше всего за сутки обнаружили на Харьковщине (254) и в Киеве (232). Также более 100 случаев в Черновицкой (170), Львовской (166), Ивано-Франковской (148), Одесской (139) и Ровенской (107) областях.