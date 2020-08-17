США передали Украине средства защиты от covid-19 на $250 тысяч

Средства предоставил в рамках международной технической помощи Отдел по правоохранительным вопросам посольства.

Их получат Национальная полиция Украины, Госпогранслужба и Государственная таможенная служба.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Как известно, уже трое суток подряд фиксируют новые рекорды количества выявленных случаев covid-19. За минувшие сутки, 14 августа, зафиксировано 1 847 новых случаев.