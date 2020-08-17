В РоSSии заметили две колонны автозаков без маркировок, которые движутся в сторону Беларуси

Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу.

Журналисты организации Conflict Intelligence Team, расследующей военные конфликты в Украине и Сирии, обнародовали информацию о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси.

По их данным, колонну автозаков без маркировок и номеров заметил читатель издания "Фонтанка" на дороге Санкт-Петербург - Псков. Он сообщил, что навстречу ему проехали 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

Фото: fontanka.ru

Фото: fontanka.ru

"Штатная емкость одного "автозака" - около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа - 1500 человек)", - отмечают расследователи.

Другую колонну, которая двигалась в направлении Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели издания "Медуза" и коллега одного из журналистов. В этой колонне тоже грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твиттере указаны координаты, указывающие на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Белоруссией). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки.

По данным расследователей, пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые протестующие считают сфальсифицированными.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

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