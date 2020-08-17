Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером

Она сказала, что не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так".

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером.

В новом видеообращении она заявила, что не хотела быть политиком, но "судьба распорядилась так".

Тихановская отметила, что восхищается мужеством и самоорганизацией белорусов, тем "какие вы все сильные и светлые". Она подчеркнула, что ценит отданные за нее голоса избирателей.

Главная оппонентка Лукашенко заявила, что готова стать лидером, чтобы страна вошла в нормальный ритм.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период национальным лидером, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов", - сказала Тихановская .

11 августа стало известно, что оппозиционная кандидат Тихановская выехала в Литву. Позже было обнародовано два ее видеообращения. В первом она, в частности, заявляет, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно". Во втором призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом она читала свое обращение с листа. Когда именно были записаны эти видео - до отъезда Тихановской или после - неизвестно.

Президент Литвы Ґитанас Науседа считает, что Тихановская записала видеообращение под давлением, и пообещал обсудить вопрос о предоставлении ей политического убежища с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов. Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%.

В тот же день Тихановская опубликовала видеообращение, в котором призвала мэров всех белорусских городов стать организаторами мирных массовых акций с народом. Она заявила, что не признает результаты выборов и подчеркнула, что на тех участках, "где считали голоса честно", у нее поддержка на уровне 60-90%.

В еще одном видеообращении Тихановская объявила о создании координационного совета "для трансфера власти в Беларуси".

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

16 августа в Беларуси прошел исторический марш "За свободу".

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