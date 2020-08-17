Томенко: Передача Кличком комунальних підприємств соратникам Януковича потребує розслідування

Томенко: Передача Кличком комунальних підприємств соратникам Януковича потребує розслідування

Команда громадського руху “Рідна країна” домагатиметься, щоб історія з передачею нинішньою владою комунальних підприємств родичам олігархів та соратникам Януковича стала предметом аудиту та розслідування правоохоронцями. 

Про це KV стало відомо з повідомлення лідера партії “Рідна країна” Микола Томенко на його сторінці у Facebook.

“Щороку комунальні підприємства Києва завдають збитків бюджету столиці на мільярди гривень. Саме вони сьогодні стали ключовими фігурантами корупційних схем та відмивання коштів для столичної влади, їх сьогодні налічують 222, а на керівних посадах призначають друзів Кличка та його спонсорів. У 2018 році комунальні підприємства завдали збитків на суму більше мільярда гривень. У 2019 році вони зросла до 1,5 млн гривень”, – написав Микола Томенко.

За його словами, київська влада вдається до приховування інформації щодо власників компаній. Наприклад, “Київгазу”.

“Після аварії з витоком газу, київська влада в один голос кричала, що “Київгаз” – це приватна компанія і до аварії влада не причетна. Та це не відповідає дійсності. Контрольний пакет у цьому акціонерному товаристві належить Київській територіальній громаді, а не лише кіпрським чи іншим іноземним прокладкам, а її очільник Віталій Кличко делегував на керівництво Андрія Вінграновського – чоловіка депутатки від ОПЗЖ Льовочкіної – сестри давнього соратника Кличка й правої руки Януковича Льовочкіна! А ви й досі вважаєте, що Києвом керують патріоти-майданівці з партії “Удар”, яку Кличко знову очолює?” – поставив риторичне питання Микола Томенко.

Він заявляє, що очолювана ним політична сила буде домагатися розслідування передачі КП родичам олігархів та створення в КП дієвих наглядових рад.

“Наша команда громадського руху “Рідна країна” домагатиметься, щоб історія з передачею нинішньою владою комунальних підприємств родичам олігархів та соратникам Януковича стала предметом аудиту та розслідування правоохоронцями. Окрім того, комунальні підприємства потребують суттєвого скорочення та створення дієвих наглядових рад замість нинішніх “смотрящих” від влади. Настав час навести лад в Києві,” – резюмував Микола Томенко.

Фото: KV


Алексей Ветров, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен ЯнуковичаЗеленский прокомментировал назначение заместителем Ермака экс-чиновника МВД времен Януковича
Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - ТатароваЗеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-чиновника МВД времен Януковича - Татарова
Дачу Януковича в Урзуфе отдали украинским военнымДачу Януковича в Урзуфе отдали украинским военным
На аукцион в Беларуси выставили банковские документы ЯнуковичаНа аукцион в Беларуси выставили банковские документы Януковича
Студент, бросивший яйцом в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"Студент, бросивший яйцом в Януковича, стал топ-менеджером "Укрзализныци"
Кличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - ТоменкоКличко тратит деньги киевлян на бессмысленные проекты и подарки, - Томенко
Стерненко заявив про припинення розслідування нападу на ньогоСтерненко заявив про припинення розслідування нападу на нього
Стівен Пайфер: справи проти Порошенка нагадують часи ЯнуковичаСтівен Пайфер: справи проти Порошенка нагадують часи Януковича
Экс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИЭкс-глава Госкомтелерадио времен Януковича возглавил Службу информполитики, - СМИ
Экс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САПЭкс-министр экологии времен Януковича стал подозреваемым в деле о взятке руководству НАБУ и САП
Последние новости
Подгружаем последние новости