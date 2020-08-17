В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"
Сотрудники правоохранительных органов были в гражданской одежде.
Сегодня у крупнейшего в столице Беларуси универсального магазина (ГУМ) силовики задержали нескольких участников марша "За свободу". Их увезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает "Радио Свобода. Беларусь".
Интернет-ресурс сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили нескольких человек и увезли их в неизвестном направлении.
Толпа протестующих была возмущена, однако в противостояние с силовиками не вступила.
Напомним, сегодня, 16 августа, в Минске прошел марш "За свободу". Жителей других городов также просили выходить на центральные площади и призвать к ответственности глав исполкомов и РУВД, выдвигать требования.
Протестующие требовали, чтобы Лукашенко ушел с поста президента, а также немедленной свободы всем задержанным и политзаключенным, правосудия в отношении виновных в убийствах и пытках.
По данным СМИ, у стеллы "Минск - город герой" собрались более 200 тысяч человек. Акцию назвали самой массовой в истории независимой Беларуси.