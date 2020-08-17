В Минске милиция задержала нескольких участников марша "За свободу"

Сегодня у крупнейшего в столице Беларуси универсального магазина (ГУМ) силовики задержали нескольких участников марша "За свободу". Их увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщает "Радио Свобода. Беларусь ".

Интернет-ресурс сообщает, что сотрудники правоохранительных органов в штатском выскочили из белого микроавтобуса без номеров, схватили нескольких человек и увезли их в неизвестном направлении.

Фото: https://t.me/radiosvaboda

Толпа протестующих была возмущена, однако в противостояние с силовиками не вступила.

Напомним, сегодня, 16 августа, в Минске прошел марш "За свободу". Жителей других городов также просили выходить на центральные площади и призвать к ответственности глав исполкомов и РУВД, выдвигать требования.

Протестующие требовали, чтобы Лукашенко ушел с поста президента, а также немедленной свободы всем задержанным и политзаключенным, правосудия в отношении виновных в убийствах и пытках.