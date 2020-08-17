Выданные РоSSии "вагнеровцы" рассказали, что направлялись через Беларусь на работу в Сирию и Ливию

Выданные РоSSии боевики частной военной компании "Вагнер" рассказали, что попали в Беларусь , якобы откликнувшись на объявление о работе в Ливии и Сирии. Работа заключалась в охране нефтяных объектов.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на "РИА Новости".

Как отмечает издание, они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Сначала куратор просил набрать 30 человек, позже запрос увеличили до 180. При этом было требование насчет опыта участия в боевых действиях на Донбассе или в Сирии.

Впоследствии им заявили, что бывший куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета лицо, занимавшееся их логистикой, заявило, что закажет новые билеты на 30 июля. После этого наемники выехали в санаторий, где их задержали белорусские силовики.

Потом им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Напомним, по ходатайству генерального прокурора РоSSийской Федерации Беларусь передала РФ 32 задержанных в конце июля членов ЧВК "Вагнер". Их передали в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача РоSSии боевиков частной военной компании "Вагнер", среди которых 28 человек подозреваются в террористической деятельности на территории Украины, будет иметь трагические последствия. Президент считает такое решение белорусских властей некорректным и неприемлемым в дружеских межгосударственных отношениях.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возвращение боевиков частной военной компании "Вагнер" в РоSSию негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси. Он отметил, что власти Беларуси приняли неправовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине.