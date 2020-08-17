Здание киевской мэрии украсили национальным флагом Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются со дня президентских выборов 9 августа.

В знак солидарности с белорусским народом на здании Киевской городской государственной администрации вечером, 16 августа, подняли национальный бело-красный флаг Беларуси.

Фото: telegram@vitaliy_klitschko
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Жыве Беларусь!" - говорится в подписи к фото.

Напомним, бело-красно-белый флаг в Беларуси потерял статус государственного в 1995 году после прихода к власти Александра Лукашенко. Тогда же был возвращен флаг БССР - красно-зеленый с орнаментом.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда государственные экзит-полы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционную кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержали.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "при первом запросу" предоставит Беларуси помощь по обеспечению безопасности.

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