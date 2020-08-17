Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины

Он признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей.

Сегодня подразделения операции Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого обнаружили военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму средств в роSSийских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в фейсбуке.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины.

По данным разведки, в подразделениях противника, кроме неукомплектованности, царит низкий боевой дух и морально психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи, как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава происходят все чаще.

Для борьбы с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды".

На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью.

Так у населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.