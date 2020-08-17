Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины

Он признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей.

Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Фото: https://ua.112.ua/

Сегодня подразделения операции Объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого обнаружили военный билет так называемой "ЛНР", небольшую сумму средств в роSSийских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в фейсбуке.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями, и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины.

По данным разведки, в подразделениях противника, кроме неукомплектованности, царит низкий боевой дух и морально психологическое состояние. Главари теряют контроль над личным составом и такие случаи, как употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава происходят все чаще.

Для борьбы с дезертирством вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды".

На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью.

Так у населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"Пискун: "Генпрокурор должен знать, что такое труп, как он расчленяется, как режется, куда складывается"
Премьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовкуПремьер Беларуси выехал к работникам Минского тракторного завода и МАЗ, устроившим забастовку
Скандально известный Вадим Титушко стал вице-президентомСкандально известный Вадим Титушко стал вице-президентом
ОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьямОАСК вернул в Офис генпрокурора "оставленные на стуле" подозрения главе суда Вовку и еще четырем судьям
США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.США передали украинским пограничникам, таможенникам и полицейским средства индивидуальной защиты от COVID-19 на $250 тыс.
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины возмутили заявления белорусских властей об участии украинцев в организации протестовМИД Украины возмутили заявления белорусских властей об участии украинцев в организации протестов
В МИД Украины прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РоSSииВ МИД Украины прокомментировали выдачу "вагнеровцев" РоSSии
Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости УкраиныЗеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины
Правительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентамПравительство Украины разрешило выезд из оккупированного Крыма студентам и абитуриентам
Кабмин принял решение о выходе Украины из трех структур СНГКабмин принял решение о выходе Украины из трех структур СНГ
Тараса Шевченко назначили заместителем министра культуры УкраиныТараса Шевченко назначили заместителем министра культуры Украины
Семь областей Украины получили новые учебники для третьих классовСемь областей Украины получили новые учебники для третьих классов
Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлениемМинистры иностранных дел Литвы, Польши и Украины выступили с совместным заявлением
США возобновили выдачу виз студентам из УкраиныСША возобновили выдачу виз студентам из Украины
Евросоюз снова не разрешил гражданам Украины въезд в страны ЕСЕвросоюз снова не разрешил гражданам Украины въезд в страны ЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости