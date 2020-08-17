Участники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко
Протестующие поддерживают требование о проведении новых выборов.
На митинге, который проходит сегодня в столице Беларуси, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова озвучила требования протестующих, главная из которых - отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.
Об этом сообщает TUT.by.
"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста: Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского, Павла Северинца, Николая Статкевича, Игоря Лосика, всех политзаключенных, и 4000 человек, остающихся в тюрьмах. Все должны быть освобождены немедленно!
Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация.
И наше главное требование - бывший президент должен подать в отставку!"
Колесникова заявила, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.
"Согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах 9 августа", - отметила она.
Соратница Тихановской также сообщила, что оппозиция в понедельник подаст заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей и издевательств над людьми сотрудниками правоохранительных органов.
"Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках и впоследствии в РУВД и СИЗО, должны ответить по закону Республики Беларусь!"
Напомним, в воскресенье, 16 августа, в Беларуси проходит исторический марш "За свободу". В Минске у стелы "Минск - город герой", по подсчетам СМИ, собрались более 200 тысяч человек. TUT.by пишет, что это самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси.