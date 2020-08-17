Участники митинга в Минске требуют отставки Лукашенко

На митинге, который проходит сегодня в столице Беларуси, соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова озвучила требования протестующих, главная из которых - отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает TUT.by.

"Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях протеста: Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского, Павла Северинца, Николая Статкевича, Игоря Лосика, всех политзаключенных, и 4000 человек, остающихся в тюрьмах. Все должны быть освобождены немедленно!

Всем пострадавшим от действий силовиков должна быть назначена и выплачена компенсация.

И наше главное требование - бывший президент должен подать в отставку!"

Колесникова заявила, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.

"Согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах 9 августа", - отметила она.

Соратница Тихановской также сообщила, что оппозиция в понедельник подаст заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей и издевательств над людьми сотрудниками правоохранительных органов.

"Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках и впоследствии в РУВД и СИЗО , должны ответить по закону Республики Беларусь !"