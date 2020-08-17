Армия Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные заявили, что перехватили две ракеты со стороны "террористов".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам радикального исламистского движения ХАМАС после ракетного обстрела с территории сектора Газа. Об этом говорится в сообщении израильских военных в воскресенье, 16 августа.

Целью израильской авиации стал склад боеприпсов. Военные заявили, что продолжат противостоять "любым попыткам нанести вред мирным жителям Израиля".

Также израильская власть в ответ на обстрел полностью закрыла зону для рыболовства возле побережья сектора Газа.

Ранее ЦАХАЛ заявил о запуске "террористами" двух ракет в направлении территории Израиля. Обе ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Полиция сообщила об одном пострадавшем и поврежденном здании в израильском городе Сдерот.

Вечером 15 августа на границе Израиля и сектора Газа произошли столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Армия Израиля сообщила, что палестинцы жгли автомобильные шины и бросали гранаты в сторону разделительного забора.

Напомним, в феврале этого года Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за "мирного плана" Трампа.

Он предусматривал создание двух государств - еврейского и палестинского. Иерусалим должен был остаться неделимой столицей Израиля. Палестинской столицей стал бы Восточный Иерусалим. Речь идет не о той восточной части, в которой расположены все основные святыни, а об отделенной от города разделительным забором части, которая включает районы Кафр-Акаба и Шуафат, где расположен лагерь беженцев. На Храмовой горе в Иерусалиме сохраняется статус-кво.