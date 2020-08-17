В Вооруженных силах коронавирусом болеют 429 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 16 августа коронавирусом болеют 429 человек. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

За минувшие сутки зарегистрировали 33 новых случая.

"Из них в учреждениях охраны здоровья находится 13 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ” – 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Еще 20 военных лечатся дома. На изоляции находится 733 работника ВСУ.

Напомним, с начала эпидемии от ковид умерли шесть военнослужащих, выздоровели 733.

В целом в Украине зарегистрировано уже более 90 тысяч случаев коронавируса. Умерли 2068 человек.