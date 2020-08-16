Минобороны Беларуси объявило о военных учениях возле границы с Литвой

Начало - завтра.

Министерство обороны Беларуси объявило военные учения в Гродненской области возле границы с Литвой. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В маневрах примут участие зенитно-ракетные войска, танковые и механизированные батальоны.

"С 7 по 20 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил на военных полигонах и отдельных участках местности пройдет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов с выдвижением на участок местности вблизи Островца, полигоны "Гожский" и "Неман", - проинформировали в министерстве.

Сообщается также, что подразделения зенитных ракетных полков уже заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны государственной границы.

Раньше президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно. Поскольку его "волнует ситуация, которая разворачивается на территориях соседних стран - Польши и Литвы". Там проходят учения войск НАТО.

Лукашенко неоднократно заявлял о том, что массовые протесты после президентских выборов "организовали из-за границы". А также возмущался по поводу помощи, которую Балтийские страны предлагали для урегулирования ситуации в Беларуси.