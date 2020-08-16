В ближайшее время президент Дональд Трамп может объявить о выходе США из блока НАТО. Такое сенсационное заявление сделал бывший советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Дональд Трамп пытается любой ценой сохранить за собой место в Овальном кабинете Белого дома, переизбравшись президентом на второй срок. Однако на сегодня действующий американский гарант не может быть уверен в том, что именно он станет лидером президентской гонки. Более того, социологические замеры показывают, что на данный момент у его соперника, демократа Джо Байдена, несколько больше шансов попасть в кресло президента.

Однако до выборов, которые должны состояться 3 ноября, еще почти три месяца. Для изменчивой американской политики это очень большой срок, и маятник электоральных симпатий еще не раз может уйти то в одну, то в другую сторону, говорит Джон Болтон. Причем, несмотря на ситуативное лидерство Байдена, у Трампа есть в руках мощный рычаг влияния на массы – админресурс, который можно очень грамотно использовать.

Сейчас президенту самое время начать заигрывать с избирателями, считает Болтон. Он должен послать американскому народу те месседжи, которые народ хотел бы от него услышать. А народ, как показали украинские выборы, в большинстве своем не готов соблазняться только "мовой" и "Томосом", зато хорошо реагирует на обещания, сулящие ему материальные выгоды. В частности - уменьшение налогового гнета или расходов на вооружение. Поэтому Трамп, в эти три месяца перед выборами, может предпринять ряд шагов, которые будут одобрительно восприняты простым американским избирателем.

Болтон видит несколько направлений, по которым может действовать Трамп. Он может встретиться с Ким Чен Ыном и объявить, что добился мира на Корейском полуострове.

"Я не говорю, что это произойдет, но Трамп заявит об этом", - говорит Болтон.

Кроме того, он может вывести всех американских военных из Афганистана или даже объявить о выходе США из НАТО.

Последнее не так уж фантастично. В июле этого года в своем интервью изданию The Wahington Post, Трамп заявил, что не хотел бы выхода США из НАТО, однако он бы это сделал, если бы партнеры по блоку отказались увеличивать свои расходы на его содержание.

А ведь американские избиратели прекрасно понимают, кто в основном оплачивает существование Альянса. Таким образом, многие восприняли бы перспективу выхода из Североатлантического договора, как сокращение расходов из своего личного кошелька.

Поэтому вполне вероятно, что поближе к выборам Трамп может сделать такое заявление. Именно таким может быть его "Октябрьский сюрприз". "Октябрьским сюрпризом" в США называют резонансное общественное событие, которое обычно в США происходит незадолго до президентских выборов, и которое может повлиять на их исход.

Напомним, вчера, 15 августа, умер младший брат американского президента, Роберт Трамп. Американский гарант сообщил об этом в своем заявлении, написав, что потерял в его лице не только брата, но и своего лучшего друга.