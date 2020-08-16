Пресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о "наращивании войск" возле границ с Беларусью

"В регионе нет наращивания сил Альянса".

Пресс-секретарь НАТО опроверг слова Лукашенко о "наращивании войск" возле границ с Беларусью
Фото: nato.int

НАТО опровергло слова Александра Лукашенко о якобы наращивании военной мощи возле западной границы Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь Альянса, передает Reuters.

"В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит исключительно оборонный, соразмерный характер и предназначено для предупреждения конфликтов и сохранения мира", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье на провластном митинге в Минске Лукашенко заявил о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси.

"Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это неспроста. Натовские войска лязгают гусеницами возле наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал он.

В Беларуси восьмой день продолжаются массовые митинги. Люди не согласны с результатами президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

16 августа в Минске и других городах Беларуси провели многотысячные марши “За свободу” с требованием провести новые выборы.

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