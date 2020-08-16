Тихановская призвала всех белорусских рабочих к бессрочной забастовке

Главное требование - проведение переговоров о мирной передаче власти.

Тихановская призвала всех белорусских рабочих к бессрочной забастовке
Світлана Тихановська
Фото: belsat.eu

Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке. Об этом сообщил штаб политика, передает Радио Свобода.

Требования забастовки: проведение переговоров о мирной передаче власти, освобождение политических заключенных и задержанных на митингах, выведение военных и подразделений ОМОН с улиц городов, привлечение к ответственности силовиков, ответственных за пытки и расстрелы мирных жителей.

"Мы видим, что они, как и многие другие, сейчас боятся системы, и они готовы сказать, что они на самом деле думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо работникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке", - отметила Тихановская.

Напомним, в Минске и других городах страны в 14.00 в воскресенье запланирован марш "За свободу". Люди требуют отставки Лукашенко с поста президента.



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