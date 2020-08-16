Лукашенко: "Вы хотите реформ? Скажите, каких - завтра начну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на провластный митинг на площади Независимости в Минске.

"Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого. Я позвал вас, чтобы вы впервые за четверть столетия защитили свои семьи, свою страну", - начал свое выступление Лукашенко.

"Мы получили кровавый обломок империи. Вы просили кусок хлеба, 20 долларов зарплаты в год, просили запустить заводы, просили трактор, комбайн, чтобы спасти село, чтобы вы могли работать для неньки, чтобы вы имели молоко и хлеб, просили не приватизировать заводы и фабрики .... Вы просили вернуть честь офицеру и солдату, которые боялись выходить на улицу. Вы просили меня, молодого и неопытного, отвести народ от пропасти. И я это сделал, мы построили суверенное независимое государство", - сказал Лукашенко.

Люди начали аплодировать и скандировать: " Беларусь !".

"Я хочу обратиться к тем, кто сегодня дезориентирован, хочу спросить у вас, чего вы хотите сегодня? Вы хотите свободы? Скажите, какой? Вы хотите перемен? Скажите, каких? Вы хотите реформ? Скажите, каких - завтра начну!", - возмутился белорусский президент.

Лукашенко также вспомнил в выступлении Украину.

"Есть самолеты на взлете в 15 минутах от нашей границы. Идет наращивание военной мощи возле западной границы. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство указывает нам провести новые выборы. Если мы послушаем их, мы погибнем как государство, как народ, как нация", - высказался он.

Лукашенко признался, что сгоняет силовиков на площадь вместо того, чтобы "держать их на полигонах". Он также подчеркнул, что Беларуси не нужны "заморские правительства", а руководство страны "будут выбирать сами".

"Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысых. Если этого кто-то хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства. Этого не будет!", - эмоционально заявил Лукашенко.

В конце выступления он встал на колени: "Я встаю перед вами на колени, вы это заслужили, благодарю вас".

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, с тех пор, как государственные экзитполы обнародовали предварительные результаты выборов. По официальным данным ЦИК, за Лукашенка проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую - 10,1%.

Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Два человека погибли. Сотни получили ранения, почти 7000 задержаны.

15 августа Лукашенко договорился с Путиным, что РФ "по первому запросу" предоставит Беларуси помощь для обеспечения безопасности.

Одновременно с провластным митингом в Минске тысячи людей собрались на "исторический марш "За свободу". Люди требуют отставки Лукашенко.