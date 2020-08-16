На провластный митинг в Минске приехал Лукашенко (обновлено)

Обновление 13:50. Возле Дома правительства в Минске начался провластный митинг, на который приехал президент Александр Лукашенко, передает tut.by.

Люди выступают на сцене. Лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич во вермя выступления заявил, что "страна в опасности, мы можем ее потерять". Слово предоставили также командиру ОМОНа, работникам предприятий.

На митинге заметили премьер-министра Беларуси Романа Головченко, руководителя администрации президента Игоря Сергеенко, главу Совета Республики Наталию Кочанову.

12:05. В Минск свозят бюджетников на провластный митинг. Видео колонн автобусов, которые направляются в сторону белорусской столицы, опубликовало TUT.by.

Издание пишет, что получило сообщения от работников более десяти крупных предприятий Беларуси о том, что их заставляют ехать на митинг за Александра Лукашенко.

Кроме того, на акцию сгоняют госслужащих, военных, которых просят придти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работниками сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам государственных СМИ , отмечает издание.

"Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения о побуждении к приезду в Минск поступают из разных областей, районов, городов, сел. Люди высказывают недовольство не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице в назначенное время", - говорится в сообщении.

Митинг в поддержку действующего президента Беларуси запланирован на 12.00 возле дома правительства на площади Независимости в Минске. В сообщении провластной общественной организации "Белая Русь" указано, что акция будет мирной, на нее соберутся все, "кому дорога родина и кто против раздела страны на два лагеря".

В этот же день в центре Минска запланирован исторический марш "За свободу". Протестующие будут требовать, чтобы Лукашенко ушел с поста президента.